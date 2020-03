Notizie Serie A – Commisso: “Difficile concludere questo campionato”

MILANO – Il numero uno della Fiorentina, Rocco Commisso, è intervenuto ai microfoni di Gr parlamento, esprimendo le sue sensazione negative sulla ripresa della Serie A e ha parlato dell’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole.

: «Parlare del campionato è davvero difficile ora, perché questa crisi sanitaria non è passata. Adesso dobbiamo pensare alla salute, è la cosa più importante, poi torneremo a pensare al calcio. Non credo che ci siano grandi possibilità di finire il campionato, non sappiamo nemmeno se e quando i giocatori potranno tornare ad allenarsi. Io cerco di vedere il lato positivo, il gruppo della mia squadra, a causa di questo dramma, si è compattato ancora di più e torneremo più forti di prima. I tesserati della Fiorentina sono stati tutti dimessi dall’ospedale e devo ringraziare Dio per questo. Mi auguro che il virus non arrivi nel Sud-Italia, perché al meridione non sono attrezzati come al Nord. Negli Stati Uniti abbiamo paura che questa crisi possa essere peggiore dell’ 11 settembre».

