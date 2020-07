Notizie Milan – Una squadra discontinua ringrazia Vicari

MILANO – Dopo la vittoria con la Roma arriva la doccia fredda, per il Milan e i suoi tifosi. La squadra rossonera, infatti, non è riuscita ad andare oltre i pareggio, in rimonta, contro gli uomini di Di Biagio. La partita del “Paolo Mazza” ha messo in evidenza, ancora una volta, i limiti della compagine rossonera in questa stagione. La continuità di risultati e la maturità di alcuni singoli sono i grandi problemi di questa stagione del Milan. E’ bastata una Spal vogliosa, vista la corsa salvezza, per far vacillare le sicurezze del diavolo, viste contro i giallorossi a San Siro. Pioli e i tifosi rossoneri non possono che ringraziare Francesco Vicari, capitano della squadra di Ferrara, che al 94′ è stato protagonista di uno sfortunato autogoal, che ha relato il 2-2 finale al diavolo. Adesso però “arriva il bello”. Il Milan è atteso, sabato, alla trasferta di Roma, contro la Lazio. Poi sarà il turno della Juventus in casa e domenica 12 luglio, in trasferta, il Napoli dell’ex Gattuso. Tre partite che riveleranno quanto, e se, i rossoneri siano cresciuti.

