Notizie Milan – Tonali: l’Inter cambia formula per arrivare al centrocampista

MILANO – Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’Inter avrebbe deciso di cambiare strategia per arrivare a Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia, infatti, è conteso da molte squadre con i nerazzurri e il Milan pronti a mettere le mani sul calciatore. Le richieste delle rondinelle però non sono state ancora accontentate, troppi i 50 milioni di valutazione. La squadra di Antonio Conte è pronta a metterne sul piatto 35, troppo pochi secondo Cellino, presidente del Brescia. Sempre secondo il quotidiano per aggirare l’ostacolo l’Inter avrebbe intenzione di proporre il prestito oneroso con con obbligo di riscatto. In modo da diluire la spesa, tra questo e il prossimo anno. E il Milan? I rossoneri per il momento sembrano aver deciso di restare a guardare i cugini all’opera… Ma intanto, proprio in queste ultime ore, sono arrivate altre grosse novità di mercato in casa rossonera. Spunta un nuovo nome ad effetto per l’attacco: costa 25 milioni di euro e lo vuole mezza Europa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA