Notizie Milan – Si lavora al riscatto di Rebic. E la Fiorentina gongola…

MILANO – Da gennaio è diventato il calciatore più decisivo del Milan: Ante Rebic, dopo una prima parte di stagione nell’ombra, si è conquistato il posto da titolare a suon di gol. Un rendimento pazzesco in questa seconda metà di campionato, che ha convinto la società rossonera ad accelerare i tempi del riscatto. Rebic è infatti arrivato a Milano la scorsa estate in prestito biennale, ma la dirigenza meneghina vorrebbe riscattarlo dall’Eintracht Francoforte già al termine di questa stagione. Tuttavia, non essendo stato fissato un prezzo per il cartellino, la società tedesca sta provando a giocare al rialzo per monetizzare il più possibile.

Il Milan, dal canto suo, può giocarsi la carta André Silva: l’attaccante portoghese è in prestito all’Eintracht con la stessa formula di Rebic e ha già fatto sapere di voler restare in Germania. Qualora i tedeschi decidessero di confermarlo nella propria squadra, il Milan potrebbe ottenere uno sconto per trattenere Rebic. Spettatrice molto interessata di questa trattativa è indubbiamente la Fiorentina: alla società gigliata, che ha venduto Rebic all’Eintracht nel 2016, spetta infatti il 50% della rivendita.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live