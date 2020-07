Notizie Milan – Rossoneri “arbitri” dello Scudetto: Lazio e Juve in 72 ore

MILANO – Due sfide da brividi attendono il Milan nei prossimi giorni: prima la Lazio, poi la Juventus. Domani sera ci sarà la trasferta all’Olimpico contro la squadra biancoceleste, mentre martedì arriveranno gli uomini di Sarri a San Siro: due sfide pesantissime a distanza di appena 72 ore. La sensazione è che queste due partite saranno determinanti nella volata per lo Scudetto, che vede attualmente la Juve avanti di quattro punti rispetto alla Lazio. Il Milan di Pioli potrebbe davvero ricoprire il ruolo di arbitro in questa corsa.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...