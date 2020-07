Notizie Milan – PSG ossessionato da Theo Hernandez

MILANO – Secondo quanto riportato dai media francesi il Paris Saint Germain continuerebbe a pensare a Theo Hernandez. Il club francese ha da poco ufficializzato il rinnovo di Kurzawa, ma nonostante questo il terzino del Milan sarebbe diventato una vera e propria ossessione per i parigini, con Leonardo che lo avrebbe messo in cima alla lista dei rinforzi, per la prossima stagione. I rossoneri però hanno intenzione di fare muro e trattenere il calciatore a Milanello, vista la stagione da assoluto protagonista, con la maglia del diavolo. Servirà un’ offerta faraonica per far vacillare le convinzioni del Milan e non è detto che basti, perché Hernandez ha più volte espresso il suo amore per i colori rossoneri.

