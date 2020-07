Notizie Milan – Per Szoboszlai è lotta serrata col Napoli

MILANO – Duello di mercato per Dominik Szoboszlai. Il centrocampista ungherese del Salisburgo è conteso da Milan e Napoli. Inizialmente su di lui c’era anche la Lazio, ma la società biancoceleste sembra essersi un po’ defilata. Il classe 2000 è un pupillo di Ralf Rangnick, ed è proprio grazie al tedesco che il Milan potrebbe avere una corsia preferenziale. Szoboszlai e Rangnick hanno già lavorato assieme, si conoscono bene e si riabbraccerebbero molto volentieri all’ombra del Duomo. Il Napoli però non molla e potrebbe presentare un’offerta economicamente più vantaggiosa sia al giocatore che al Salisburgo. Insomma, il duello è serratissimo. Ma attenzione perché non è finita qui, anzi sempre in queste ultimissime ore è arrivata anche un’altra enorme novità per il mercato milanista. Nuova, pazza idea: ora Rangnick pensa ad uno scambio clamoroso! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

