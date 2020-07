Notizie Milan – Osimhen ha scelto Napoli, rossoneri tagliati fuori

MILANO – Ormai ci siamo, Osimhen è ormai a un passo dal Napoli di Gattuso, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. La punta era seguito anche dal Milan, che adesso non può fare altro che virare sul altri obiettivi, per l’attacco. Fondamentali per convincere il ragazzo sono state la visita al capoluogo campano, di qualche giorno fa, e la chiacchierata del ragazzo con l’allenatore dei partenopei. Il nigeriano è rimasto colpito dall’accoglienza e dal trattamento che gli è stato riservato. Il Milan in tutto questo sono davvero tagliati fuori da ogni tipo di discorso. Il Napoli ora deve solo trovare l’intesa con il club francese, si parla di un’affare da 50-60 milioni di euro compresi i bonus, con la possibilità di inserire Ounas. Osimhen, invece, dovrebbe siglare un accordo da 2,5 milioni a stagione più bonus, per i prossimi cinque anni.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live