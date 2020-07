Notizie Milan – Mercato: Oscar Rodriguez a un passo

MILANO – Arrivano nuove indiscrezioni di mercato sul Milan, dalla Spagna. Secondo quanto riporta Fichajes.com, i rossoneri starebbero per chiudere un nuovo colpo di mercato, si tratta di Oscar Rodriguez. Il calciatore di proprietà del Real Madrid, ma in prestito a Leganes, sarebbe entrato nell’ultimo nell’orbita del diavolo. La sua valutazione si dovrebbe aggirare intorno ai 20 milioni di euro, ma i blancos vorrebbero inserire nell’accordo anche il diritto di recompra, segnale del fatto che a Madrid credono nelle potenzialità del ragazzo. Ad ogni modo il quotidiano online sembra essere sicuro della buona riuscita della trattativa…

