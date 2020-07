Notizie Milan – Marca spinge Jovic lontano dal Real Madrid

MILANO – Marca lancia una vera e propria bomba di mercato, che potrebbe riguardare anche il Milan, a poche ore dal nuovo impegno in campionato dei rossoneri. Secondo il media spagnolo, infatti, Zidane avrebbe informato la dirigenza dei blancos di non avere piani, nella prossima stagione, per Luka Jovic e Gareth Bale. Il tecnico francese vorrebbe far partire i due giocatori per arrivare nuove pedine, più utili per il suo gioco. Le indiscrezioni sul mercato del Real Madrid, quindi, aprirebbero una vera e propria autostrada al Milan, da tempo interessato a Jovic. Servirà trovare un’intesa e i rossoneri confidano nell’ipotesi del prestito biennale con diritto o obbligo di riscatto, ma Zidane sembra essere davvero un ottimo alleato per portare il serbo a Milanello.

