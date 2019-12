Notizie Milan – Luka Jovic non convince Zidane, i possibili scenari

MILANO – Luka Jovic è arrivato quest’estate al Real Madrid, dopo un’operazione da sessanta milioni di euro. L’ex attaccante del Eintracht Francoforte è stato uno dei fiori agli occhielli della faraonica campagna acquisti estiva dell squadra di Flotrentino Perez. Il giocatore però sta rendendo sotto le aspettative, fino a questo punto della stagione, e il feeling con Zidane non è mai sbocciato. Nella prossima finestra di mercato, quella di gennaio, Jovic potrebbe giocare con una maglia diversa rispetto a quella delle merengues, ma non a titolo definitivo. Attualmente i blancos non venderebbero il calciatore, ma preferirebbero prestarlo per non perdere l’investimento fatto questa estate. Il Milan potrebbe decidere di chiedere il giocatore al real madrid, visto che le strade che portano a Ibrahimovic e Mandzukic si stanno facendo più impervie. La soluzione Jovic rappresenterebbe un’occasione per il diavolo.