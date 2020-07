Notizie Milan – Leao titolare? Pioli ha idee ben precise

MILANO – Rafael Leao potrebbe partire titolare nella prossima partita di campionato, che attende il Milan. La Lazio è alle porte e il portoghese è reduce da due buone prestazioni: la Spal, dove ha firmato il primo goal della rimonta rossonera e la Roma. Oltre ad essere finito sl tabellino dei marcatori anche contro il Lecce. Una buona ripartenza in campionato, quindi, per il giovane attaccante che starebbe viaggiando verso una maglia da titolare, domenica sera. Stefano Pioli, però, in conferenza stampa, ha fatto capire di non aver ancora deciso chi giocherà, ma visto il periodo caratterizzato da tanti impegni sceglierà la squadra più fresca. Vista la prova fornita da Rebic, a Ferrara, è lecito iniziare a pensare a Leao titolare con il Milan, contro la i biancocelesti.

