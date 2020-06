Notizie Milan – Il Liverpool fa sul serio per Romagnoli: presentata la prima offerta

MILANO – Il Liverpool fa sul serio per Alessio Romagnoli. L’indiscrezione lanciata ieri da alcuni media esteri, secondo cui i Reds vorrebbero acquistare il capitano del Milan, è stata confermata e rilanciata. Stando infatti a quel che riferisce SportMediaset, il Liverpool non solo sarebbe molto interessato, ma avrebbe persino presentato un’offerta da 60 milioni di euro. Proposta non accettata dal Milan che, dal canto suo, vuole rinnovare il contratto al proprio pilastro difensivo, in scadenza nel 2022. La società rossonera per adesso fa muro, ma qualora il Liverpool aumentasse la propria offerta, sia il Milan che Romagnoli potrebbero iniziare seriamente a vacillare. Inoltre, le sirene di mercato di sicuro giocano a favore di Mino Raiola, agente del difensore, che può così aumentare le proprie richieste economiche con il Milan per accettare il rinnovo.

