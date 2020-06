Notizie Milan – Il futuro di Pioli è un rebus, tranne che per i rossoneri

MILANO – Ralf Rangnick , ameno di clamorosi colpi di scena, sarà il nuovo allenatore del Milan, nella prossima stagione. Nonostante questo però, Stefano Pioli continua a lavorare per portare il diavolo in Europa League. Una situazione che ha del paradossale, perché l’attuale tecnico rossonero non sarà confermato, nemmeno in caso di raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Pioli conosce il suo destino, ma ha deciso di rimanere dov’è in virtù dell’ottimo rapporto che è riuscito a instaurare con i calciatori del Milan. Le voci però potrebbero avere un effetto boomerang sulla squadra: le indiscrezioni potrebbero indebolire la sua posizione all’interno dello spogliatoio rossonero.

In tutto questo va valutato anche il suo di futuro. Pioli è finito nel mirino del Torino, ma la sua candidatura era stata spinta dall’ex direttore sportivo granata, Bava. Bisognerà capire cosa pensa il nuovo ds scelto da Cairo: Vagnati. C’è un’altra ipotesi, molto più romantica. Ed è rappresentata dal ritorno al Firenze, ma questa è soltanto una voce, che per il momento però non ha trovato riscontro. Pioli continua a lavorare per Il Milan e sa perfettamente che un ottimo finale di stagione con i rossoneri potrebbe portarlo all’attenzione di diversi club.

