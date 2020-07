Notizie Milan – Ibra con la Lazio potrebbe entrare dalla panchina

MILANO – Ibra titolare o no contro la Lazio? Stefano Pioli, nella canonica conferenza stampa pre-partita, ha provato a fare chiarezza sulle condizioni dello svedese e sulla possibilità di vederlo impiegato dal primo minuto.

Queste le parole del tecnico del Milan «Credo che nemmeno lui sappia con precisione quanti minuti ha nelle gambe, In questo periodo la condizione migliora solo giocando. ieri si è allenato bene e spero di potergli mettere più minuti possibili nelle gambe domani».

Pioli quindi ha intenzione di farlo giocare, ma non è detto che parta dal primo minuto. Lo svedese si è allenato bene e sta rispondendo al meglio per farsi trovare pronto.

