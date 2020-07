Notizie Milan – I rossoneri vedono ancora l’Europa nonostante il pareggio

MILANO – Il pareggio contro la Spal lascia l’amaro in bocca al Milan, che arrivava dalla vittoria interna contro la Roma. La corsa per un posto in Europa dei rossoneri, però, non è compromessa perché la squadra di Pioli è ancora settima in classifica, a 43 punti. L’Hellas Verona con la vittoria contro il Parma riesce ad accorciare, portandosi a un solo punto dagli uomini di Stefano Pioli. Cagliari e Bologna, invece, si dividono la posta in palio, un autentico regalo per il Milan, che adesso aspetta la partita tra Atalanta e Napoli, in programma oggi pomeriggio alle 19:30, e Roma-Udinese di questa sera. Scontri fondamentali per le ambizioni del diavolo.

