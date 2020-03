Notizie Milan – I rossoneri continuano a studiare la rosa del Lipsia

MILANO – Il Milan è già al lavoro per la prossima stagione, in questi giorni di stop forzato, infatti, la dirigenza rossonera sta lavorando per studiare le migliori strategie in vista della prossima sessione di mercato. Non è un caso che gli occhi del Diavolo siano sulla rosa del Lipsia, l’intenzione di Gazidis è sempre quella di di far accettare a Ralf Rangnick la panchina del club meneghino. L’ head of sport and development soccer del club tedesco (e del gruppo Red Bull) non ha ancora preso una decisione definitiva. Il Milan, quindi, potrebbe decidersi di giocarsi una carta abbastanza convincente: portare a Milanello “i suoi calciatori”, quelli che ha scelto personalmente per il Lipsia. Le indiscrezioni su Upamecano continuano a circolare, il difensore è un vecchio pallino del club meneghino. Interessa anche Haidara, il centrocampista maliano è uno degli obiettivi del Diavolo per la prossima stagione.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live