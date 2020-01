MILANO – Sarà Paolo Valeri, della sezione di Roma, l’arbitro della sfida fra Brescia e Milan, in programma domani sera al Rigamonti e valida per l’anticipo della ventunesima giornata del campionato italiano. Sono ben 183 le partite dirette da Valeri in Serie A e 7 quelle arbitrate in Champions League. Per quel che riguarda i precedenti, Valeri ha già incrociato il Milan in 27 occasioni, nelle quali la squadra rossonera ha collezionato 16 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.