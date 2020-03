Notizie Milan – El Shaarawy e il messaggio ai rossoneri

MILANO – Stephan El Shaarawy è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Tra i temi toccato c’è stato anche il Milan. Ecco sa ha detto la punta sui rossoneri.

: «Sono rimasto un tifoso del Milan, così come lo ero da bambino. La mia squadra del cuore è quella rossonera, quella che ho sempre tifato. Il Milan in cui ho giocato era una squadra che aveva bisogno di cambiare, poi ci sono state delle circostanze e delle situazioni per le quali era giusto andare da un’altra parte. A gennaio c’è stata la possibilità di tornare in Serie A, perché con i campionati fermi qui in Cina correvo il rischio di perdere il posto in nazionale, la maglia azzurra era la mia priorità, in quel momento in Italia non si parlava di rinvii e stop alle competizioni».

