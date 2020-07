Notizie Milan – Dybala non ci sarà contro i rossoneri

MILANO – 70′ del secondo te di di Juventus-Torino l’arbitro fischia un calcio di punizione per i granata ed estrae il cartellino giallo all’indirizzo di Paulo Dybala. L’argentino è uno dei migliori in campo, se non il migliore, tra gli uomini di Sarri, ma questa sanzione arriva come una doccia fredda. Infatti il giocatore era diffidato e con la sanzione non potrà prendere parte alla prossima partita in campionato, contro il Milan. Beffa doppia perché dopo de Light arriva un altro giallo pesantissimo, che porterà Maurizio Sarri a dover rivedere la sua formazione tipo, in vista della sfida di San Siro contro la squadra di Stefano Pioli.

