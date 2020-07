Notizie Milan – Di Marzio: “Incontro per il rinnovo di Donnarumma a breve”

MILANO – Ai microfoni di Sky, mentre si aspetta il calcio d’inizio di Spal-Milan, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul futuro di Gigio Donnarumma. Ecco cosa ha detto l’esperto di calciomercato:

«Da domani ogni giorno può essere quello del primo incontro per il rinnovo di Donnarumma con il Milan. Su Bonaventura posso dirvi che non ci sono margini per un accordo. Ibrahimovic? Anche per lo svedese non ci sono sensazioni positive, gli ultimi segnali su Zlatan portano ad un ultimo anno da giocatore all’Hammarby».

