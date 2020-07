Notizie Milan – Contro la Lazio inizia il “tour de force”

MILANO – «Adesso pensiamo alla Lazio, poi alla altre». Questo è il pensiero di Stefano Pioli sul calendario che attende il Milan. Un trittico davvero difficile, perché dopo i biancocelesti sarà il turno della Juventus e infine il Napoli dell’ex Gattuso. Un vero e proprio “Tour de force” per i rossoneri, che nel giro di otto giorni, da oggi a domenica prossima, dovranno scendere in campo per conquistarsi un posto i Europa, contro avversari davvero ostici. Lo sa bene Stefano Pioli, che non vuole distrazioni, si pensa una partita alla volta, un’impresa dopo l’altra. Lazio, Juventus e Napoli rappresentano anche lo specchio delle ambizioni del Milan, che fino a questo punto della ripartenza è sembrata una delle squadre più in forma del campionato.

