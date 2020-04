Notizie Milan – Contatto con l’entourage di David Silva

MILANO – Come riporta il Corriere dello Sport, il Milan sarebbe in contatto gli agenti di David Silva. Lo spagnolo, dopo dieci stagioni, saluterà il Manchester City liberandosi a parametro zero. Un’ indiscrezione clamorosa, dato che il calciatore non rientra nei nuovi parametri imposti da Gazidis per la prossima sessione di mercato, né per età, né tantomeno per ingaggio. Il possibile arrivò dell’attuale capitano dei Citizens però porterebbe alla squadra rossonera tanta esperienza, utile per far crescere i calciatori in rosa e quelli che arrivano, in vista del prossimo anno. Bisognerà capire, però, se David Silva è interessato alla Serie A e se, magari, sarà disposto a fare un sacrificio sull’accordo economico con il Diavolo.

