Notizie Milan – Chiellini: “Bonucci in rossonero? Scelta sbagliata”

MILANO – Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, è tornato a parlare del trasferimento di Bonucci dai bianconeri al Milan, avvenuto l’estate del 2017. Il passaggio del difensore centrale ai rossoneri è stato al centro di molte voci, che raccontavano come il rapporto tra quest’ultimo e Massimiliano Allegri, all’epoca allenatore della Vecchia Signora, avesse portato alla clamorosa cessione.

Ecco un estratto della biografia di Chiellini, su questo argomento.

«Una scelta certamente sbagliata perché fatta non in pace con se stesso, dunque non in modo lucido. Leo era scosso per mille motivi. Mi è spiaciuto, perché tutto accadde nelle settimane in cui non ci vedemmo: sono sicuro che se fosse successo in un altro momento lo avrei fatto ragionare a restare. Con Leo parlai che era già tutto stabilito, una cosa senza logica dall’inizio alla fine. Avrei potuto comprendere se fosse andato al Real Madrid, ma in quel Milan? Per fortuna, il destino ha voluto che tutto tornasse in ordine».

