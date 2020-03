Notizie Milan – Bakayoko sogna il ritorno in rossonero

MILANO – Tiemoué Bakayoko non ha dimenticato la sua stagione al Milan. Il calciatore arrivato in prestito dal Chelsea non fu riscattato e quindi tornò a Londra, per essere ceduto nuovamente a titolo temporaneo al Monaco. La sua avventura in Francia procede, ma con ogni probabilità a fine stagione tornerà nuovamente ai Blues, la palla poi passerà a Lampard, che dovrà decidere se tenere o meno il centrocampista. In questi mesi però il francese non ha mai nascosto la sua intenzione di ritornare in Serie A, proprio al Milan. La suggestione di un ritorno di Bakayoko però è legata alla prossima guida tecnica del Diavolo, se davvero sarà Rangnick allora le cose si complicherebbero, visto il profilo costoso del giocatore e le strategie manageriali del tedesco, che preferiscono esborsi contenuti per giovani talenti.

