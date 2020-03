Notizie Coronavirus – La raccolta fondi della Curva Sud del Milan

MILANO – Bella iniziativa quella della Curva Sud del Milan. Il cuore del tifo rossonero, infatti, ha diramato un comunicato sull’emergenza Coronavirus e lo stop al campionato di calcio. Ecco la nota.

: «La Curva Sud Milano in accordo con AIMC (Associazione Italiana Milan Club), ha comunicato all’A.C. Milan la volontà di devolvere una somma all’AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), impegnata da settimane nella lotta al Covid-19.

Questa proposta è stata abbracciata con grande entusiasmo e riconoscenza da parte della Società. Abbiamo deciso in comune accordo di impegnare i rimborsi dei biglietti/abbonamenti della partita contro il Genoa ed eventuali altre donazioni spontanee. Invitiamo tutti i tifosi rossoneri a contribuire con un piccolo gesto che in questo momento può fare la differenza. A breve comunicheremo tutti gli estremi per le donazioni che verranno fatte direttamente agli enti interessati».

