Notizie Calcio – Spadafora: “Proroga blocco competizioni e allenamenti”

MILANO – Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili, è stato intervistato dal quotidiano “la Repubblica”. Ecco cosa ha detto sul futuro delle competizioni calcistiche, ferme a causa dell’emergenza Coronavirus.

: «Ho intenzione di proporre l’estensione al blocco delle competizioni sportive e degli allenamenti, di ogni ordine e grado. Avevamo già intrapreso questa misura, ma per quanto riguarda questi ultimi non eravamo intervenuti perché c’era ancora la prospettiva che si potessero disputare le Olimpiadi, in estate, a Tokyo. Ovviamente con il rinvio anche dei Giochi Olimpici, è cambiata questa prospettiva».

