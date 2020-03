Notizie Calcio – Sconcerti: “Il prossimo mercato sarà basato sugli scambi”

MILANO – Il noto giornalista sportivo Mario Sconcerti, è intervenuto ai microfoni del programma radiofonico Maracanà. Ecco cosa ha detto sulla prossima finestra di mercato.

: «Il prossimo mercato credo che sarà molto diverso da quelli che siamo abituati a vedere. In questo momento la formula dello scambio tra calciatori penso sia la soluzione migliore, dal punto di vista economico, per portare a compimento le prossime operazioni. Lo dimostrano anche le voci che girano adesso, come quella Mandragora-Cristante. Questo cambiamento credo possa influenzato anche dalla questione legata l possibile taglio degli stipendi dei giocatori, non è una cosa semplice perché serve un accordo internazionale».

