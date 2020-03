Notizie Calcio – Marani: “La UEFA ha dimostrato di essere inadeguata”

MILANO – Matteo Marani, vice direttore di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare sulla scelta della UEFA di far disputare delle partite di Europa League, nella giornata di ieri. Ecco cosa ha detto il noto giornalista sportivo.

: «Ieri ha giocato l’Europa League, le partite che non sono state rinviate, reputo questa scelta scellerata, da parte dell’UEFA. Lo stop di oggi bisognava attuarla nello scorso weekend, adesso è tutto fermo perché è ferma tutta l’Europa. Hanno dimostrato un realismo tardivo e inspiegabile, ma tutto questo porterà a una riflessione, da parte di chi ha dovuto gestire l’emergenza. L’UEFA è stata inadeguata ed era davvero difficile da immaginare, Il calcio era già in emergenza, vivendo alla giornata e con bilanci gonfiati da delle plusvalenze, soldi finti, non reali. Hanno scaricato s altri le responsabilità, perché non hanno saputo reagire a tutto quello che è successo».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live