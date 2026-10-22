Il commento di Ruben Amorim sulla prestazione del Milan in casa del Bournemouth

Il Milan torna da Bournemouth con una sconfitta pesante di 3-0, un risultato che non lascia spazio a interpretazioni, nemmeno quando la squadra di Ruben Amorim era in parità numerica. L'allenatore rossonero ha espresso le sue riflessioni sulla performance del team in Inghilterra durante una conferenza stampa.

Le dichiarazioni di Ruben Amorim riguardo alla partita di Bournemouth: "È complesso discutere della performance. Già dopo 20 minuti non si era in partita. Oggi non c'è stato confronto. Abbiamo tentato di difendere e di fare attacco, ma la punizione ha compromesso il match. È stata una sfida in salita. Dobbiamo considerare che il Bournemouth ha preso il controllo dopo l'espulsione? Non so come parlare dell'incontro dopo il ventesimo minuto. Questo è il calcio. Dobbiamo concentrarci sulla prossima partita".