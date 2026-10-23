Ardon Jashari ha rilasciato alcune dichiarazioni nella mixed zone al termine della partita Bournemouth-Milan, finita 3-0. Ecco le parole riportate dal nostro corrispondente:

Riguardo alle difficoltà incontrate durante la partita:

“Adesso la partita è conclusa, abbiamo subito una sconfitta e questa è una serata da archiviare per tutti, però dobbiamo anche recepire quanto accaduto e comprendere la situazione. Abbiamo affrontato un club inglese, il contesto era diverso dal solito e la competizione è stata molto impegnativa”.

Cosa è mancato?

“Ci è mancata l’attitudine corretta per essere concentrati sin dal primo istante e per essere disposti a lottare. Non intendo dire che non fossimo preparati, ma nei primi duelli loro si sono mostrati più aggressivi e dopo il primo rigore è diventato difficile, dato che nessuno se lo aspettava. E dopo il secondo gol con la espulsione, ci trovavamo al ventesimo minuto, è stato complicato rientrare in partita. Affrontare il Bournemouth è stato impegnativo, specialmente con un uomo in meno. ”