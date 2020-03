Notizie Calcio – L’ipotesi della Premier per la ripresa del campionato

MILANO – Secondo quanto riporta il “Telegraph”, la Premier League potrebbe ripartire il primo giugno e concludersi in sei settimane, fitte di match. L’obiettivo sarebbe quello sì portare a termine la stagione, ma far iniziare anche la prossima entro l’otto di agosto. Secondo questi calcoli quindi l’attuale stagione si dovrebbe chiudere l’11 di luglio e i match previsti, potrebbero disputarsi anche a porte chiuse, l’importante è concludere la stagione, FA Cup compresa. L’idea è ovviamente di procedere con una lunga corsa, alle squadre inglesi mancano 9-10 match, a seconda delle situazioni, per chiudere questo campionato. In modo da garantire anche un mese di stop ai calciatori nel periodo estivo. L’unico inconveniente, però, riguarda le scadenze dei contratti, fissate al 30 giugno, ma in questo senso potrebbe anche intervenire la Fifa con una proroga.

