Notizie Calcio – Le due ipotesi della UEFA per tornare in campo

MILANO – Tutte le competizioni sportive, tra cui il calcio, sono ferme a causa dell’emergenza Coronavirus. In questi giorni stanno rimbalzando diverse indiscrezioni sulle possibili data per il ritorno in campo, ma nulla è ancora certo. In quest’ottica arrivano delle nuove voci, riguardo le ipotesi che UEFA sta studiando per far portare a termini i campionati e le competizioni europee.

La prima possibilità riguarda la precedenza che verrebbe data ai vari campionati e una volta terminati allora si tornerebbero a disputare Champions e Europa League. La seconda, invece, metterebbe sullo stesso piano Coppe e tornei nazionali, che di giocherebbero di pari passo. In ogni caso però la stagione arriverebbe fino ad agosto e serviranno delle deroghe sui contratti dei calciatori e anche sulle finestre di mercato.

