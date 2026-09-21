Aver chiuso con una vittoria in casa ha rallegrato l'animo dei tifosi che ora dovranno attendere ben 21 giorni

Lorenzo Focolari

Leao-Milan, addio in estate?

Dopo aver concluso le prime cinque giornate di Serie A, il torneo si interrompe per consentire agli impegni delle selezioni nazionali per un periodo di tre settimane.

Concluso il ciclo delle prime cinque giornate di Serie A, il campionato si ferma per permettere agli eventi delle nazionali di avere luogo: ci sarà una pausa della durata di due settimane, in modo da consentire lo svolgimento di ben quattro incontri per le varie rappresentative. Si riprenderà, quindi, nel fine settimana del 10-11 ottobre 2026.

Di seguito si riportano i convocati dal Milan per gli incarichi delle nazionali, che avranno luogo durante la pausa, a partire da oggi e fino al fine settimana del 10-11 ottobre

Francia:
1. Maignan
2. Rabiot
AC Milan Training Session

Belgio:
3. De Winter
4. Moreira

Serbia:
5. Pavlovic

Ecuador:
6. Estupinan

Croazia:
7. Modric

Libertà finanziaria, passo dopo passo. E se l'IA fosse il tuo primo passo?
Libertà finanziaria, passo dopo passo. E se l'IA fosse il tuo primo passo?
offsiderules. com

Svizzera:
8. Jashari

Stati Uniti:
9. Musah

Nigeria:
10. Chukwueze

Portogallo:
11. Gonçalo Ramos

Italia Under 21:
12. Bartesaghi
13. Camarda
14. Cisse

Bulgaria Under 21:
15. Vladimirov

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti