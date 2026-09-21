Dopo aver concluso le prime cinque giornate di Serie A, il torneo si interrompe per consentire agli impegni delle selezioni nazionali per un periodo di tre settimane.

Di seguito si riportano i convocati dal Milan per gli incarichi delle nazionali, che avranno luogo durante la pausa, a partire da oggi e fino al fine settimana del 10-11 ottobre

Concluso il ciclo delle prime cinque giornate di Serie A, il campionato si ferma per permettere agli eventi delle nazionali di avere luogo: ci sarà una pausa della durata di due settimane, in modo da consentire lo svolgimento di ben quattro incontri per le varie rappresentative. Si riprenderà, quindi, nel fine settimana del 10-11 ottobre 2026.Francia:1. Maignan2. Rabiot

Belgio:

3. De Winter

4. Moreira

Serbia:

5. Pavlovic

Ecuador:

6. Estupinan

Croazia:

7. Modric

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Svizzera:

8. Jashari

Stati Uniti:

9. Musah

Nigeria:

10. Chukwueze

Portogallo:

11. Gonçalo Ramos

Italia Under 21:

12. Bartesaghi

13. Camarda

14. Cisse

Bulgaria Under 21:

15. Vladimirov