Aver chiuso con una vittoria in casa ha rallegrato l'animo dei tifosi che ora dovranno attendere ben 21 giorni
Leao-Milan, addio in estate?
Dopo aver concluso le prime cinque giornate di Serie A, il torneo si interrompe per consentire agli impegni delle selezioni nazionali per un periodo di tre settimane.Concluso il ciclo delle prime cinque giornate di Serie A, il campionato si ferma per permettere agli eventi delle nazionali di avere luogo: ci sarà una pausa della durata di due settimane, in modo da consentire lo svolgimento di ben quattro incontri per le varie rappresentative. Si riprenderà, quindi, nel fine settimana del 10-11 ottobre 2026.
Di seguito si riportano i convocati dal Milan per gli incarichi delle nazionali, che avranno luogo durante la pausa, a partire da oggi e fino al fine settimana del 10-11 ottobreFrancia:
1. Maignan
2. Rabiot
Belgio:
3. De Winter
4. Moreira
Serbia:
5. Pavlovic
Ecuador:
6. Estupinan
Croazia:
7. Modric
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Svizzera:
8. Jashari
Stati Uniti:
9. Musah
Nigeria:
10. Chukwueze
Portogallo:
11. Gonçalo Ramos
Italia Under 21:
12. Bartesaghi
13. Camarda
14. Cisse
Bulgaria Under 21:
15. Vladimirov
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