Ruben Amorim, tecnico del Milan, ha concesso un'intervista a Dazn al termine del match Milan-Lecce, in cui i rossoneri hanno trionfato con un punteggio di 3-0 grazie a Pulisic e ai suoi compagni

"Ritengo che sia fondamentale osservare le partite e valutare le caratteristiche individuali dei giocatori. Certo, tengo conto delle opinioni dei calciatori, ma per un allenatore, soprattutto in una grande squadra, è impossibile basarsi esclusivamente su ciò che dicono. Li osservo e cerco di comprendere le loro modalità di gioco, ma ogni atleta tende ad orientare il gioco verso le proprie peculiarità, rendendo complesso costruire un'identità di squadra. Pertanto, la decisione definitiva spetta sempre a me. Ciò che ho notato nelle ultime gare - e che avevo già sperimentato in precedenza al Manchester United, motivo per cui non posso ripetere lo stesso errore - è che a volte non possediamo le caratteristiche necessarie per giocare in un certo modo. Se queste mancano, dobbiamo adattarci in qualche misura: credo che oggi abbia funzionato, mentre in un'altra partita potremmo tornare a un sistema di gioco a tre. È essenziale avere diverse strategie di gioco, soprattutto in Italia, dove gli allenatori sono davvero astuti: difendono egregiamente a uomo e, quando perdono un po' il controllo su ciò che intendiamo fare, per loro diventa più complicato. Allo stesso modo, anche per me a volte è difficile interpretare la mobilità degli avversari".