Il Milan torna al successo dopo tre incontri, ottenendo una chiara vittoria per 3-0 contro il Lecce. I rossoneri guidati da Amorim si trovano ora a due punti dalla prima posizione in classifica di Serie A.

Il Corriere dello Sport oggi pubblica in prima pagina: "Il Milan si risveglia. Apre Pulisic, poi segnano Rabiot e Moreira: vetta a -2". I rossoneri hanno risposto positivamente alla sconfitta in Europa League contro il Benfica, superando il Lecce con un secco 3-0 a San Siro. Ruben Amorim ha deciso di non effettuare un turnover e ha schierato i suoi giocatori migliori, mostrando così un Diavolo completamente diverso.

Al termine della partita, il tecnico portoghese ha parlato a DAZN riguardo alla performance della sua squadra: "Abbiamo fatto notevoli progressi. Credo che la libertà dei calciatori, il movimento e, in particolare, gli inserimenti da dietro abbiano fatto la differenza. Non siamo stati soltanto una formazione che gestisce il pallone, ma anche una squadra temibile quando ha spazio per avanzare, ed è stato un aspetto cruciale stasera. Abbiamo controllato l'incontro, consapevoli che l'avversario attendeva un nostro errore, e l'abbiamo gestito molto bene. Abbiamo difeso con fermezza e, in generale, è stata una vittoria soddisfacente. "