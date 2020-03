Notizie Calcio – Il consiglio della UEFA per la Serie A

MILANO – Domani andrà in scena l’incontro tanto atteso, in seno alla Uefa, per capire quale sarà il futuro di EURO 2020 ma non solo. Infatti ci sarà da capire anche come proseguiranno la Champions League e l’Europa League. La Union of European Football Associations, però, esprimerà il suo consiglio sul futuro dei vari campionati nazionali, alle varie leghe. Ovviamente queste indicazioni non saranno vincolanti, ma secondo quanto riporta Sportmediaset la federazione europea dirà di “cristallizzare” i campionati al momento della sospensione, nel caso in cui non sia possibile tornare in campo a stretto giro. Questa scelta, se assecondata, porterebbe un nuovo scudetto al Juventus, con Lazio, Inter e Atalanta qualificate alla prossima edizione della Champions League, mentre, Rima e Napoli in Europa League.

