Notizie Calcio – Gravina: “Priorità alla salute, abbiamo obiettivi chiari”

MILANO – Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, è stato intervistato dal “Corriere della Sera”. Ecco cosa ha detto il numero uno della FIGC sulla ripresa dei campionati.

: «Adesso il mondo del calcio ha la priorità di pensare alla salute e alla beneficenza. I nostri obiettivi sono chiari, vogliamo tornare in campo e finire i campionati, in modo da rispettare il valore della competizione sportiva. Quando potrà essere possibile, però, dipende dal virus. Sappiamo che riprendere a giocare a maggio sarà molto complicato, possiamo spingerci fino a luglio e vogliamo adattare la soluzione migliore a quella che è la nostra realtà. Dobbiamo anche finire questa stagione in modo da non intaccare la prossima, dato che ci sarà l’Europeo, il prossimo campionato deve finire entro maggio 2021. Aumentare il numero delle squadre della Serie A è una strada non praticabile, come facciamo a finire entro date ben precise, se la competizione è a 22 squadre? Le risorse per attenuare le perdite dobbiamo trovarle da soli, stiamo studiano un piano per il rilancio del nostro settore».

