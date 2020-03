Notizie Calcio – Coverciano a disposizione per l’emergenza Coronavirus

MILANO – Coverciano verrà messa a disposizione della comunità per combattere l’emergenza Coronavirus, questo è stato l’annuncio della FIGC. Al quale poi hanno fatto eco le parole del presidente della Federazione Italiana Giuoco calcio, Gabriele Gravina, affidate ad un comunicato sul sito della stessa federazione.

«Il mondo del calcio sta mostrando grande sensibilità e forte senso di responsabilità. Siamo tutti scesi in campo contro l’emergenza: Federazione, Leghe, Club, calciatori e allenatori, raccogliendo fondi e amplificando i messaggi delle autorità governative. La salute è il bene primario che va tutelato, per questo la FIGC apre agli italiani in difficoltà il Centro di Coverciano. Ora non si gioca a calcio, per tornare a farlo vinciamo insieme la partita più importante contro il Coronavirus».

Fonte: figc.it

