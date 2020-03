Notizie Calcio – Coronavirus: quattro club spagnoli rifiutano il tampone

MILANO – L’emergenza Coronavirus non si ferma, è in continuo aumento il numero di contagiati in tutto il mondo, anche nel calcio. Quattro club della Liga spagnola, però, hanno deciso di non sostenere il tampone per il Covid-19. Si tratta di Eibar, Valladolid, Osasuna e Celta Vigo. Motivando la loro decisione in maniera molto nobile. Il loro rifiuto nasce dalla possibilità di far destinare questa misura alla persone più bisognose, dato i calciatori e i tesserati di queste squadre non risultano avere sintomi da contagio.

David Espinar, portavoce istituzionale del Valladolid ha voluto commentare questa scelta. Ecco le sue parole: «LaLiga si è attivata subito per farci avere questa possibilità, ma abbiamo scelto di non voler sottoporci al tampone. nessuno dei nostri atleti risulta avere i sintomi e pensiamo che ci siano molte persone più bisognose di noi in questo momento. Bisogna dare a loro questa priorità».

