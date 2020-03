Notizie Calcio – Coronavirus: positivo il resp. sanitario del Barcellona

MILANO – L’emergenza Coronavirus continua a tenere banco il ritorno alla normalità sembra sempre molto lontano. Anche il mondo calcio deve fare i conti con la pandemia e come riportano media spagnoli e argentini, TyC Sport e Olé, c’è un nuovo caso di positività al Covid-19. Si tratta di Ramon Canal, responsabile sanitario del Barcellona. Se questa notizia venisse confermata per il club catalano si tratterebbero del primo caso accertato. Sempre secondo le stesse fonti, anche il capo dei servizi medici della sezione di pallamano della polisportiva blaugrana, Josep Antoni Gutierrez, dovrebbe essere positivo.

