Notizie Calcio – Coronavirus, Jankto: “Alla Samp 15 positivi, forse anch’io”

MILANO – Come riporta il Corriere dello Sport, Jakub Jankto ha rilasciato un’intervista a sport.cz. Il centrocampista della Sampdoria ha parlato dell’emergenza Coronavirus, dei suoi compagni di squadra e dei membri dello staff risultati positivi al Covid-19. Ecco le sue parole.

: «Sono in contatto con i miei compagni di squadra, quindici di loro sono positivi. Il numero potrebbe crescere ancora, possiamo solo resistere, se siamo fortunati e restiamo in salute. Io sto bene, cerco di non pensare al fatto che magari sono stato contagiato anch’io e non lo so. Quello che posso fare è seguire le normative, curare ancora di più l’igiene e poco altro ancora. Posso solo sperare di stare bene. In questo momento il calcio non mi interessa, è all’ultimo posto sinceramente. Spero soltato che tutto questo finisca, che diminuiscano il numero dei contagiati e quello delle vittime».

