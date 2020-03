Notizie Calcio – Coronavirus: Il Bernabeu si trasforma per l’emergenza

MILANO – Continua la lotta all’emergenza Coronavirus e anche il mondo del calcio è in prima linea. Come riporta il Corriere dello Sport, il Santiago Bernabeu, stadio del Real Madrid, sarà trasformato. Per il momento niente partite, ovviamente, ma medicinali. La casa dei Blancos, infatti, diventerà un enorme magazzino per per gli approvvigionamenti di materiale sanitario utile alla capitale spagnola. Lo ha comunicato lo stesso club sul proprio sito internet, con un comunicato ufficiale.

Ecco la nota tratta dal sito del Real Madrid.

“Il Real Madrid avvia il progetto per l’approvigionamento e la distribuzione di forniture sanitarie strategiche volte a combattere la pandemia di Covid-19. Lo stadio Santiago Bernabéu diventerà uno spazio adattato per immagazzinare donazioni di forniture sanitarie destinate a combattere questa pandemia”.

