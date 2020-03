Notizie Calcio – Champions ed Europa League: l’UEFA valuta i playoff

MILANO – L’emergenza Coronavirus non ha fatto sconti nemmeno al mondo del calcio. Dopo lo stop a diversi campionati, in tutto il mondo, la UEFA si è trovata costretta a dover sospendere anche le competizioni europee. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, per far terminare la stagione calcistica, EURO 2020 dovrebbe venir posticipato all’anno prossimo e per far terminare la stagione calcistica si sta valutando l’ipotesi playoff anche per la Champions League e l’Europa League. Le partite dovrebbe svolgersi a Istanbul e Danzica, le sedi designate per le finali delle due competizioni. Ovviamente tutto questo se la FIFA sarà d’accordo con lo spostamento del Mondiale per Club, previsto nel 2021.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live