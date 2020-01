Nosotti: “Milan in crescita, il nuovo modulo funziona”

MILANO – Il giornalista Marco Nosotti ha parlato di Milan ai microfoni di Sky Sport: “Questo Milan sta trovando i suoi equilibri. Con questo nuovo sistema di gioco si sta esprimendo meglio. Ibrahimovic è un punto di riferimento importantissimo, lavora tanto per la squadra. A sinistra c’è un Theo Hernandez che fa benissimo ed anche Castillejo sta facendo ottime cose. In mezzo al campo si sta affermando Bennacer, anche se per me è più una mezzala che un regista. È una squadra che procede a strappi, lascia qualcosa di troppo ma sta notevolmente crescendo”.