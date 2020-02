Nordstrand: “Ibra? Non credevo potesse ancora essere così decisivo”

MILANO – Frida Nordstrand, giornalista svedese dell’emittente ‘TV4 CMore’, è intervenuta ai microfoni di MilanNews.it per parlare di Zlatan Ibrahimovic: “Ho sempre pensato che fosse una scelta giusta ritornare in un club che lui conosce. Può offrire ancora esperienza, personalità e la sua incredibile etica del lavoro, oltre ad uno spirito combattivo. Tuttavia non mi aspettavo che potesse essere così decisivo. Altrettanto impressionante è stata sia la sua forma fisica, perfetta nonostante una lunga pausa, sia il fatto che potesse tornare così presto a giocare partite intere e a segnare. A trentotto anni fa ancora la differenza, anche in grandi partite”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live