Non solo Psg, anche il Liverpool vuole Romagnoli: Milan, per il rinnovo occorre accelerare

MILANO – Tutti pazzi per Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan inizia ad avere molti illustri estimatori sul fronte calciomercato. Nelle scorse settimane in Francia si è parlato tanto di un interessamento da parte del Psg. Oggi le indiscrezioni giungono invece dalla Spagna, e parlano di un Liverpool intenzionato ad acquistare il centrale rossonero. Jurgen Klopp sembrerebbe aver individuato in Romagnoli il giocatore ideale da affiancare a Van Dijk, diga della difesa dei Reds.

MISSIONE RINNOVO – Il Milan, dal canto suo, non vuole perdere il classe ’95 e sta già pensando di intavolare la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Tuttavia, l’interesse delle società sopracitate potrebbe spingere Mino Raiola, agente di Romagnoli, a chiedere ad Ivan Gazidis un sostanzioso aumento di stipendio per il proprio assistito.

