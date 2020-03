Non ci sarà una nuova assemblea di Lega. Rebus Coppa Italia

MILANO – L’assemblea straordinaria di Lega prevista per questa mattina, è saltata poiché non si è arrivati al numero minimo di partecipanti. Nelle scorse ore è emersa l’ipotesi di una nuova assemblea ma, anche in virtù del decreto firmato poco fa dal Premier Conte, non ci sarà. Si attende quindi, da parte della Lega Calcio, la pubblicazione del nuovo calendario di Serie A e resta un vero e proprio rebus il recupero delle due semifinali di Coppa Italia.

