Nocerino: “Milan, riparti dal primo tempo del derby. Su Ibra e CR7…”

MILANO – Antonio Nocerino, doppio ex di Milan-Juventus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘TuttoJuve.com’ in vista della sfida di domani: “Secondo me il Milan può dire la sua, soprattutto tenendo in considerazione il primo tempo impressionante che ha giocato contro nel derby. E’ stata una squadra di alto livello, ma purtroppo non è riuscita a reggere per tutta la partita. La Juve, chiaramente, ha più giocatori decisivi ma per i rossoneri è una grossa opportunità anche per puntare al ritorno in Europa. Pronostico? Difficile farlo, poi ho giocato con entrambe le maglie e non voglio sbilanciarmi. Spero solo che vinca il migliore”.

SU IBRA E CR7 – "Spero di vederli entrambi in campo, sono due campioni che garantiscono grande spettacolo ogni volta che giocano".