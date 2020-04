Nocerino: “Milan, per rinascere servono continuità e campioni”

MILANO – L’ex centrocampista rossonero Antonio Nocerino, molto amato dal popolo milanista, è stato contattato dai microfoni di MilanNews per parlare percorso di rinascita del club meneghino: “C’è bisogno di giocatori di livello. Solo i giovani non bastano: occorrono anche giocatori di esperienza internazionale che possano aiutarli a crescere. Per fare grandi campionati servono calciatori di grande spessore e che magari conoscano già la Serie A. Poi è essenziale la continuità nel lavoro, che purtroppo è mancata al Milan negli ultimi anni. Iniziare ogni stagione con nuovi dirigenti e un nuovo allenatore non aiuta. Serve tempo per raccogliere i frutti del proprio lavoro, ma senza continuità ciò non può avvenire”.

